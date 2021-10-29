Голикова забеспокоилась из-за планов россиян на путешествия в нерабочие дни

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила беспокойство в связи с планами россиян отправиться в туристические поездки в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф», — заявила она.

Кроме того, Голикова призвала помнить о высокой нагрузке на систему здравоохранения в пандемию коронавируса.

Ранее в октябре россияне раскрыли планы на нерабочие дни в ноябре. По данным университета «Синергия», более половины граждан проведут большую часть нерабочих дней дома, тогда как примерно 29 процентов респондентов поедут на дачу. Почти каждый десятый опрошенный решил отправиться в путешествие по России, а 5,5 процента — либо задумываются о поездке за границу, либо уже купили билеты.

20 октября на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.