В Кремле признали ущемление прав некоторых граждан в условиях пандемии

В условиях пандемии COVID-19 ущемление прав некоторых граждан неизбежно, однако следует свести это к минимуму. Это признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Конечно же, она (пандемия — прим. «Ленты.ру») так или иначе, де-факто приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, разделяют ли в Кремле точку зрения главы Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина. Тот в статье для «Российской газеты» написал, что меры, вводимые на фоне пандемии коронавируса, могут вторгаться в сферу прав и свобод человека. Такой риск зачастую возникает при террористических угрозах, пандемиях, экологических и социально-экономических кризисах.

Зорькин также отмечал, что права и свободы человека, согласно статье 55 Конституции РФ, могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это нужно для защиты Конституции, здоровья и прав человека.