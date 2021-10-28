В Конституционном суде заявили о вторжении в сферу прав человека при пандемии

Вводимые из-за пандемии COVID-19 меры могут вторгаться в сферу прав человека. Об этом заявил глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в статье «Под знаком Основного Закона», которая опубликована в «Российской газете».

Зорькин подчеркнул, что опасность вторжения законодателя в права человека особенно высока во время террористических угроз, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий. По его словам, в такие периоды у власти «возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан», чтобы защитить государство.

Председатель КС обратил внимание на 55 статью третьей части Конституции. В ней говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это нужно для защиты Конституции, здоровья и прав человека.

Глава КС подчеркнул, что такая формулировка опасна возможностью широкого толкования. Из-за этого законодатель может установить чрезмерное ограничение прав и свобод, считает Зорькин.

По словам главы Конституционного суда, ведомство разработало позиции, которые связаны с допустимым ограничением прав и свобод человека. Зорькин объяснил, что суд опирался на толкование Конституции, собственный опыт и практики Европейского суда по правам человека.

Помимо этого, Зорькин обратился к 55 статье второй части Конституции, в которой говорится, что в стране не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека.

Ранее Конституционный суд признал законным ограничение передвижений россиян во время пандемии. Суд постановил, что мера не противоречит главному закону страны. Кроме того, она носила временный характер, говорится в постановлении.