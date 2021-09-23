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У находящихся в утробе детей вакцинированных матерей нашли антитела

Daily Mail: вакцинированные беременные женщины передают своим детям антитела от COVID-19
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Фото: Pixabay

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что беременные женщины, которые вакцинировались против COVID-19, передают своим детям антитела, борющиеся с вирусом, когда те еще находятся в утробе матери, сообщает Daily Mail.

Исследователи взяли образцы крови у 36 младенцев, рожденных матерями, получившими вакцины Pfizer или Moderna. У всех были найдены антитела против коронавируса. Исследование показало, что у женщин во второй половине беременности самый высокий уровень антител в крови пуповины.

Эксперты заявили, что не были удивлены результатами исследования, так как подобные случаи также часто происходят и с другими уколами. Ученые отметили, что это доказывает, что вакцины обладают способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что у беременных женщин, заразившихся коронавирусом, повышается риск развития тяжелого заболевания. Болезнь также может негативно сказаться на ее потомстве. По данным ВОЗ, к группе риска относятся беременные женщины старше 35 лет.


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