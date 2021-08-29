В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности

Ученые описали случай развития тяжелого порока глаза у младенца, мать которого на пятой-шестой неделе беременности заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

По ее словам, продолжают появляться новые факты о негативном влиянии COVID-19 на развитие плода. Она отметила, что порок развития глаза у ребенка был аналогичный тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.

«В некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды. У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии», — сказала Пшеничная.

Специалист добавила, что если беременная женщина болеет тяжело, плод также испытывает гипоксию, это может оказать влияние на развитие ребенка.

Пшеничная призвала не рисковать перед планированием беременности и привиться от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что исследователи из Великобритании не обнаружили влияния вакцинации от COVID-19 на исход беременности. Они изучили данные о 1328 женщинах, рожавших в период с 1 марта по 4 июля 2021 года в Лондоне. Согласились привиться меньше трети из них, и только 141 из участниц исследования получила хотя бы одну дозу вакцины до рождения ребенка. Доля неблагоприятных исходов беременности — выкидышей (0 и 0,3 процента), аномалий плода (2,2 и 2,7 процента) и кесаревых сечений (30,8 и 30,6 процента) — была примерно одинакова как для привившихся, так и для непривившихся.

