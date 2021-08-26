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В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации от COVID-19

Минздрав: срок беременности после 22-х недель — оптимальный для вакцинации от COVID-19
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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Беременным лучше всего вакцинироваться «Спутником V» после 22-ой недели. Такой оптимальный срок назвала специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина, передает РИА Новости

По ее словам, COVID-19 особенно опасен для беременных женщин — он может привести к осложнениям и смерти матери ребенка. Также вирус может быть смертелен для женщин из группы риска, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких и сахарными диабетом.

Как отметила Долгушина, лучше всего вакцинироваться на этапе планирования беременности.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о переносимости «Спутника V» беременными женщинами. По его словам, они хорошо переносят вакцину. Он также заявил, что препарат не оказывает никакого влияния на новорожденных. Вирусолог пояснил, что антитела матери, которые образуются после прививки, передаются младенцу. Антитела могут защищать ребенка до шести-семи месяцев.

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