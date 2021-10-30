Минздрав рекомендовал «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. О необходимость такого применения вакцины он заявил во время рабочей поездки по Владимирской области, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, изменения в методические рекомендации по вакцинам внесут в субботу, 30 октября. В документе укажут: «"Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации». Мурашко связал изменения с распространением «дельта»-штамма.

Для первой прививки министр здравоохранения по-прежнему рекомендовал использовать зарегистрированные в России вакцины, включая «Спутник V».