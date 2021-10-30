Гинцбург объяснил вероятность заболеть коронавирусом у привитых

Гинцбург: привитые заражаются, потому что при «дельте» клетки памяти не успевают сработать

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему у привитых от коронавируса граждан существует вероятность заболеть. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Гинцбург, те, кто сделал прививку, заражаются, потому что при «дельта»-варианте клетки памяти не успевают сработать вовремя. «"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — рассказал он.

Титр антител у людей начинает падать в среднем через 6-8 месяцев, при этом клетки памяти сохраняются. Но они начинают вырабатывать антитела лишь на 2-4 день после заражения. В это время вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов. Он пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.