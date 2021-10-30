Путин назвал лучший вариант использования вакцины «Спутник Лайт»

Новую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» можно использовать для улучшения эффективности остальных подобных препаратов. Наилучший вариант применения вакцины от коронавируса назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

На первом рабочем заседании саммита G20 в онлайн-формате он заявил, что Россия активно предлагает и остальным странам использовать этот препарат. «Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счет», — отметил Путин.

Президент напомнил, что Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей новый препарат «Спутник V» против COVID-19. На данный момент известно, что российскую вакцину одобрили в 70 государствах «с общим населением свыше четырех миллиардов человек». Помимо этого, вакцина безопасна и эффективна при борьбе с инфекцией, заключил российский лидер.

На саммите G20, стартовавшем в Риме ранее в субботу, 30 октября, он также назвал «недобросовестным протекционизмом» неготовность ряда стран к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Он связал изменения с распространением «дельта»-штамма. При этом для первой прививки министр здравоохранения посоветовал рассматривать отечественные вакцины, в том числе «Спутник V».