В Риме начался саммит G20

В Риме начался саммит глав государств и правительств G20. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры стран прибывают в субботу утром к открытию мероприятия в конгресс-центр «Нувола». Их приветствует итальянский премьер-министр Марио Драги. Среди прибывших участников также присутствуют руководители международных организаций, включая ООН.

Власти столицы распорядились на время саммита закрыть воздушное пространство города. Службы безопасности для обеспечения порядка задействовали беспилотники. Под усиленную охрану взяты районы, где проживают делегации, а также все территории, где запланированы мероприятия. Закрыты 14 станций метро, а также ограничен доступ к памятникам и музеям.

Ранее стало известно, что Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в очном формате. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Его выступление ожидается в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».

G20 — неформальное объединение наиболее крупных, экономически развитых и развивающихся стран. Оно было основано по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году.