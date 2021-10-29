В Кремле исключили встречу Путина и Байдена на саммите G20

Песков: Путин примет участие в саммите G20 онлайн, это не предполагает двусторонних встреч

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20 в онлайн-формате. Возможность встречи главы государства с американским лидером Джо Байденом исключил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера выразил сожаление, что формат видеоконференции не позволяет провести двусторонние встречи, что обычно происходит на саммите.

Ранее бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм прокомментировал вероятность новой встречи Путина и Байдена. По его словам, ее могут организовать как в режиме полноценного саммита, так и в формате переговоров на полях международных мероприятий.

Переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча оказала благотворное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.