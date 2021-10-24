В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Песков о новой встрече Путина и Байдена: пока давайте не будем забегать вперед

Кремль сообщит, когда будет известно о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано», — пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, информация о новом контакте появится после того, как главы государств примут решение. «Пока давайте не будем забегать вперед», — заключил официальный представитель Кремля.

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20 октября Песков заявил, что встреча лидеров США и России может состояться в том или ином формате до конца текущего года. Он напомнил, что различные варианты проведения мероприятия рассматривались в ходе недавних переговоров помощника президента России Юрия Ушакова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее приезда в Москву. Однако конкретики по форматам и срокам пока нет. В свою очередь Белый дом отказался комментировать возможность встречи президентов.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам переговоров было опубликовано их совместное заявление. После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.