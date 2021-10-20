Политолог назвал главные темы встречи Путина и Байдена

Президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену предстоит обсудить ряд значимых для обеих сторон тем, в частности вопросы гонки вооружений, урегулирование ситуации в Афганистане, кризис отношений России и НАТО, исполнение Минских соглашений Украиной, заявил политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что также на повестке предполагаемых переговоров должны будут стоять экономические отношения и ограничение санкционного режима.
Встреча Путина с Байденом может состояться в том или ином формате до конца текущего года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что различные варианты проведения встречи глав государств рассматривались в ходе недавних переговоров помощника президента России Юрия Ушакова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее приезда в Москву. Однако конкретики по форматам и срокам пока нет, указал представитель Кремля.
Вопросы на повестке
Первым вопросом, который должны будут обсудить Путин и Байден, Марков считает гонку вооружений, в частности, стран третьего и второго ряда.
«Речь о Британии, Франции, Китае, Индии, Пакистане. Там развивается мощная система вооружений, которая временами может принимать форму, требующую вмешательства. Россия отказывается говорить с Китаем в одиночку и предлагает сделать это американцам. Обратная ситуация наблюдается с Францией и Великобританией — там уже США предлагают нам самостоятельно заняться переговорами, — объяснил политолог. — Второй большой блок — искоренение технологий оружия массового поражения. Их очень много, за всеми ними должны следить спецслужбы, кроме того, они должны взаимодействовать друг с другом, чтобы работать эффективно. Но Штаты, как мы знаем, традиционно выступают против полноценного сотрудничества».
Также главам государств, по мнению Маркова, необходимо обсудить вопрос выхода из дипломатического локаута: страны пережили несколько взаимных высылок дипломатов и теперь испытывают острейший их недостаток.
Кроме того, политолог предположил, что Байден захочет поднять вопрос о том, чтобы задействовать страны ОДКБ в урегулировании ситуации в Афганистане. Штаты, по его словам, заинтересованы в создании там военных баз для нанесения карательных ударов, но ни Россия, ни Узбекистан и Таджикистан не готовы к таким шагам.
«Еще одна тема — кризис отношений России и НАТО. Сейчас по инициативе НАТО была выслана половина дипломатов, причем просто так, из вредности. Они сказали прямо: Россия вредоносна, поэтому мы идем на такой шаг. Мы заблокировали все натовские структуры в ответ, но из этой ситуации надо как-то выходить, — считает Марков. — Ну и, конечно, извечный вопрос — это Украина. Америка должна снять блокирование реализации Минских соглашений, в чем заинтересована не только Россия, но и Германия, Франция, и даже сам Киев».
Марков уверен, что на повестке будут стоять и экономические отношения, взаимное санкционное давление, которое необходимо ослабить, чтобы дать возможность развиваться бизнесу.
Помимо Ушакова, Нуланд встретилась в Москве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Также она побеседовала с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.