Россия
 
Последние новости
Песков обозначил время начала совещания Путина по коронавирусу
На Украине оценили вероятность введения локдауна
ООН уличила человечество в слишком сильной зависимости от вредного топлива
Диетологи назвали способы борьбы с голодом во время диеты
Москвичей экстренно предупредили о мокром снеге с дождем
Россияне назвали основные цели получения кредитов
Появились подробности о похитителе сбросившей записку из окна квартиры россиянки
Офис Зеленского ответил на обвинения в давлении на СМИ
В российской колонии осужденному отрубило голову
Раскрыта причина убийства главы российской киберспортивной команды
Новости партнеров

Политолог назвал главные темы встречи Путина и Байдена

Политолог Марков: на возможной встрече Путин и Байден обсудят НАТО, Афганистан и Украину
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену предстоит обсудить ряд значимых для обеих сторон тем, в частности вопросы гонки вооружений, урегулирование ситуации в Афганистане, кризис отношений России и НАТО, исполнение Минских соглашений Украиной, заявил политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что также на повестке предполагаемых переговоров должны будут стоять экономические отношения и ограничение санкционного режима.

Встреча Путина с Байденом может состояться в том или ином формате до конца текущего года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что различные варианты проведения встречи глав государств рассматривались в ходе недавних переговоров помощника президента России Юрия Ушакова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее приезда в Москву. Однако конкретики по форматам и срокам пока нет, указал представитель Кремля.

Вопросы на повестке

Первым вопросом, который должны будут обсудить Путин и Байден, Марков считает гонку вооружений, в частности, стран третьего и второго ряда.

«Речь о Британии, Франции, Китае, Индии, Пакистане. Там развивается мощная система вооружений, которая временами может принимать форму, требующую вмешательства. Россия отказывается говорить с Китаем в одиночку и предлагает сделать это американцам. Обратная ситуация наблюдается с Францией и Великобританией — там уже США предлагают нам самостоятельно заняться переговорами, — объяснил политолог. — Второй большой блок — искоренение технологий оружия массового поражения. Их очень много, за всеми ними должны следить спецслужбы, кроме того, они должны взаимодействовать друг с другом, чтобы работать эффективно. Но Штаты, как мы знаем, традиционно выступают против полноценного сотрудничества».

Также главам государств, по мнению Маркова, необходимо обсудить вопрос выхода из дипломатического локаута: страны пережили несколько взаимных высылок дипломатов и теперь испытывают острейший их недостаток.

Кроме того, политолог предположил, что Байден захочет поднять вопрос о том, чтобы задействовать страны ОДКБ в урегулировании ситуации в Афганистане. Штаты, по его словам, заинтересованы в создании там военных баз для нанесения карательных ударов, но ни Россия, ни Узбекистан и Таджикистан не готовы к таким шагам.

«Еще одна тема — кризис отношений России и НАТО. Сейчас по инициативе НАТО была выслана половина дипломатов, причем просто так, из вредности. Они сказали прямо: Россия вредоносна, поэтому мы идем на такой шаг. Мы заблокировали все натовские структуры в ответ, но из этой ситуации надо как-то выходить, — считает Марков. — Ну и, конечно, извечный вопрос — это Украина. Америка должна снять блокирование реализации Минских соглашений, в чем заинтересована не только Россия, но и Германия, Франция, и даже сам Киев».

Марков уверен, что на повестке будут стоять и экономические отношения, взаимное санкционное давление, которое необходимо ослабить, чтобы дать возможность развиваться бизнесу.

Помимо Ушакова, Нуланд встретилась в Москве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Также она побеседовала с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нуланд назвала встречу с представителями МИД России конструктивной
Виктория Нуланд ушла со Старой площади удовлетворенной
Нуланд оценила переговоры с Козаком по Украине и Минским соглашениям
Другие материалы рубрики
Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
01:02Сегодня

Путин обсудит введение нерабочих дней в России

00:00Сегодня

Система распознавания лиц «поймала» в Подмосковье ученого вместо вора

 
23:5419 октября

В российском городе мешки с мусором перевязали георгиевской лентой

Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
00:01Сегодня

Биолог оценил опасность нового штамма COVID-19 из Британии

23:3219 октября

Пережившая войну москвичка рассказала о событиях октября 1941 года в столице

 
23:2119 октября

Внедорожник застрял в опорах ЛЭП в Подмосковье и попал на видео

 
Россия00:0129 сентября

«Врачи не верили, что выживу»

Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
23:0119 октября

Диетолог назвала способ «обмануть мозг» и похудеть

22:2619 октября

Назван самый взрослый участник ЕГЭ в 2021 году

22:0319 октября

Отец пропавшей из кризисного центра дагестанки раскрыл ее местонахождение

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Россияне назвали основные цели получения кредитов
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Объяснен запрет криптовалюты в Китае
Точка притяжения.
Реставрация вдохнет новую жизнь в здание Центрального телеграфа
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО
Экзамен на краповые береты закончился дракой.
Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Сообщение о перебоях с кислородом в ЦРБ под Волгоградом оказалось недостоверным
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Сайт мэрии Москвы «упал» после новости о новых коронавирусных ограничениях
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Участник шоу на ТНТ высказался о последствиях шутки про Кадырова
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Представлен новый Honda Civic Si
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Skoda остановила работу двух чешских заводов
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы