Путин описал отношения с США словами «шаг вперед — два шага назад»

Путин: встреча с Байденом в Женеве прошла продуктивно, но в отношениях с США есть регрессы

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в июне прошла продуктивно. Его слова прозвучали на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов, о которых мы договорились с Байденом небольшой, но мы договорились. Мы на правильном пути», — подчеркнул политик, в частности, упомянув договоренности в сфере кибербезопасности. Кроме того, товарооборот России и США уже вырос на 23 процента — это тоже косвенное влияние встречи политиков в Женеве, считает российский лидер.

Тем не менее Путин упомянул и о регрессах, которые встречаются в отношениях Москвы и Вашингтона. Президент описал их словами «шаг вперед — два шага назад».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Обе стороны назвали ее продуктивной.