Путин прокомментировал слова Эрдогана о «кучке» победителей Второй мировой

Президент Путин не согласился со словами Эрдогана о «кучке» победителей Второй мировой

Возможные решения о реформе в ООН надо принимать в ходе консенсуса, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Путин, комментируя слова турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что после Второй мировой был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, и нельзя допустить ошибок в реформировании ООН. «Я сказал об этом и Эрдогану. Если мы разрушим право вето основных членов, то ООН умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий. Валдайский клуб номер 2», — отметил глава государства.

Ранее Эрдоган заявил, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Он подчеркнул, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. По словам Эрдогана, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого лидера, отметил, что подобные выражения выглядят странно и некорректно в отношении постоянных членов Совета Безопасности ООН.