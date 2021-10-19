Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за право решать судьбу человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте Анголы раскритиковал Совет безопасности ООН за право решать судьбу человечества. Запись размещена на его странице в социальной сети Facebook.

По словам турецкого лидера, судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. Как считает Эрдоган, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир и радикально изменяются дипломатия, торговля, международные отношения. Он указал на то, что «мир больше пяти», подразумевая пятерых постоянных членов Совбеза ООН.

Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял о необходимости реформы Совбеза ООН в своей книге. По его мнению, необходимо включение в организацию больше пяти постоянных членов Совбеза ООН, чтобы организация могла отвечать современным вызовам. Сейчас правом вето обладают пять постоянных членов организации (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция).

