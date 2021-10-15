Эрдогана обвинили в падении лиры

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана не вмешиваться в деятельность Центрального банка (ЦБ). Как сообщает Cumhuriyet, политик обвинил главу государства в падении национальной валюты.

«За последние 45 дней лира потеряла 10 процентов своей стоимости, и все прекрасно знают, что это результат вмешательства президента в работу Центрального банка», — заявил Кылычдароглу. Он отметил, что в ЦБ работают профессионалы, и президент должен перестать оказывать на них давление. По мнению политика, из-за последних решений Центрального банка, принятых под влиянием Эрдогана, Турцию ждет сложный зимний период. Кылычдароглу спрогнозировал дальнейший рост цен.

Глава Центрального банка Шахап Кавджиоглу тоже заявил, что регулятор должен быть вне политики. Он подчеркнул, что Центральный банк делает все необходимое для стабилизации ситуации на финансовом рынке, и пообещал принять правильное решение по поводу ключевой ставки на заседании ЦБ 21 октября.

Инфляция в Турции достигла исторических максимумов. Рост цен в сентябре составил 19,58 процента. Кавджиоглу обещал поддерживать ключевую ставку выше уровня инфляции. Однако Эрдоган придерживается нестандартных взглядов на взаимосвязь стоимости заимствований и роста цен. Президент уверен, что низкая ставка способствует сдерживанию инфляции. Это мнение противоречит общепринятому пониманию механизма работы ключевой ставки. При этом Эрдоган уволил трех предшественников Кавджиоглу за последние два года, поэтому главе регулятора приходится считаться с желаниями президента.

Чтобы выполнить требование Эрдогана, Центральный банк переориентировался на базовую инфляцию вместо общей. Этот показатель не включает в себя рост цен на электроэнергию, продукты питания и другие товары, стоимость которых считается волатильной и зависимой от временных факторов. В сентябре Центральный банк опустил ключевую ставку с 19 до 18 процентов. После этого решения лира обвалилась. 14 октября на фоне увольнения трех сотрудников регулятора национальная валюта снова обновила минимум и торговалась по курсу 9,18 лиры за доллар. На момент написания статьи один доллар стоит 9,22 лиры.