Эрдоган разочаровался в главе ЦБ из-за роста цен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял доверие к главе Центрального банка Турции Шахапу Кавджиоглу. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, глава государства остался разочарован медленным выполнением его требований по смягчению денежно-кредитной политики.

Цены в Турции стремительно растут — инфляция в сентябре составила 19,58 процента. Эрдоган настаивал на снижении ключевой ставки. В соответствии с мнением президента, уменьшение стоимости заимствований должно сдержать инфляцию. Его взгляды расходятся с представлениями мировых центральных банков: принято считать, что низкая ставка повышает количество денежных средств в экономике, из-за чего растут цены. Шахап Кавджиоглу придерживается классического мнения о взаимосвязи инфляции и ключевой ставки, поэтому пообещал поддерживать процентную ставку выше уровня роста цен. Чтобы выполнить и свое обязательство, и требования президента, глава ЦБ заявил, что регулятор будет ориентироваться не на общую инфляцию, а на базовую, из которой исключаются товары с высоким колебанием стоимости. В сентябре Центральный банк понизил процентную ставку с 19 до 18 процентов.

Однако Эрдоган остался недоволен тем, что решение об уменьшении стоимости заимствований откладывалось на протяжении семи месяцев с тех пор, как Кавджиоглу вступил в должность главы регулятора. Кроме того, цены продолжили расти, что не оправдало надежд главы государства. Президент рассчитывал, что глава Центробанка сможет сдержать инфляцию.

«Доверие президента к управляющему центрального банка подорвано. От него ждали быстрого снижения ставки. Вместо этого в течение нескольких месяцев сохранялась одна и та же процентная ставка», — заявил один из источников.

Лидер оппозиционной партии IYI Мераль Акшенер 6 октября заявила, что Эрдоган, вероятно, вскоре уволит Кавджиоглу в соответствии со своей привычкой «мыть руки» после неудачных политических решений. «Заканчивается срок годности Кавджиоглу в этой системе, которая измельчает бюрократов, как мусор», — сказала Мераль Акшенер.

Решение о снижении ключевой ставки привело не только к дальнейшему росту цен, но и к падению национальной валюты, которая опустилась до рекордного минимума. В настоящее время один доллар стоит 8,92 лиры. Отсутствие положительной динамики после уменьшения стоимости заимствований может привести к очередной смене главы Центрального банка. За последние два с половиной года Эрдоган уволил трех предшественников Кавджиоглу из-за несогласий в денежно-кредитной политике и нестабильного курса лиры.