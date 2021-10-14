Курс турецкой лиры рекордно обвалился к доллару во время торгов

Курс лиры обвалился и рекордно упал по сравнению с долларом. Во время торгов в четверг, 14 октября, курс национальной валюты Турции составил 9,18 лиры за доллар.

Ралли на рынке связано с новостями об увольнении по указу президента Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей его главы — Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука. В прошлый раз минимум фиксировался 12 октября.

Лира продолжает падать после того, как турецкий ЦБ снизил учетную ставку с 19 до 18 процентов. Кроме того, ослаблению нацвалюты способствуют заявления Эрдогана о возможном военном наступлении в Сирии для борьбы с курдскими отрядами.

В начале октября стало известно, что Эрдоган потерял доверие к главе Центрального банка Турции Шахапу Кавджиоглу. Глава государства остался разочарован медленным выполнением его требований по смягчению денежно-кредитной политики. В целом за последние несколько лет на посту главы Центрального банка Турции сменилось четыре человека. Кавджиоглу возглавил ЦБ в марте 2021 года.

При этом цены в Турции стремительно растут — инфляция в сентябре составила 19,58 процента. Одной из причин стал дефицит электроэнергии: рост цен на электроэнергию ускорился до 22,77 процента по сравнению с 20,72 процента в августе. Притом почти все потребление газа — главного источника энергии для Турции — приходится на импорт.