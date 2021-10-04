Энергетический кризис ударил по Турции

Дефицит электроэнергии ударил по Турции — глобальная нехватка газа привела к росту стоимости энергоносителей. За счет увеличения расходов потребителей на электричество инфляция выросла с 19,25 процента до 19,58 процента, сообщает Bloomberg.

При этом рост цен на продукты питания, на которые приходится примерно четверть потребительской корзины, практически не изменился и составил 28,79 процента из-за слабой лиры (турецкая валюта), засушливой погоды и проблем с поставками. По общей инфляции ударил энергетический кризис: рост цен на электроэнергию ускорился до 22,77 процента по сравнению с 20,72 процента в августе. При этом почти все потребление газа — главного источника энергии для Турции — приходится на импорт. Налоговый механизм, предназначенный для стабилизации цен на бензин, несколько смягчил скачок стоимости энергоносителей.

Индекс базовой инфляции — ключевой показатель для Центрального банка Турции — вырос на 22 базисных пункта до 16,98 процента. Регулятор начал ориентироваться на базовый показатель вместо обычного после того, как глава ЦБ Турции Шахап Кавджиоглу в начале сентября заявил, что на общий рост цен влияют временные факторы. Экономисты Bloomberg считают, что отказ от базовой инфляции обусловлен обещанием Кавджиоглу поддерживать ключевую ставку выше уровня роста цен. Базовая инфляция лучше обеспечивает выполнение этого обязательства, так как она ниже общей.

В сентябре Центральный банк Турции неожиданно снизил ключевую ставку с 19 до 18 процентов. Решение регулятора связывают с давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства стремился уменьшить стоимость заимствований для борьбы с инфляцией и уволил трех предшественников Кавджиоглу, которые не могли выполнить требования президента. На фоне снижения ключевой ставки турецкая лира упала по отношению к доллару до рекордного минимума. 23 сентября один доллар стоил 8,74 лиры. На момент написания новости за один доллар дают 8,86 лиры. С начала года курс национальный валюты упал почти на 20 процентов.

