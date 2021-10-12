Турецкая лира обвалилась до минимума

Курс лиры обвалился и обновил исторический минимум по отношению к доллару. По данным торгов на 10:04 мск 12 октября, за доллар давали 9,03 лиры — минимальное значение за все время. По состоянию на 12:30 доллар торговался по 9 лир.

Падение валюты происходит на фоне беспокойства рынков из-за снижения процентной ставки в Турции 23 сентября. Турецкий Центробанк принял такое решение, несмотря на рекордную инфляцию — на начало сентября она составляла более 19 процентов. Кроме того, ослаблению лиры способствуют заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном военном наступлении в Сирии для борьбы с курдскими отрядами.

За последние два года на посту главы Центрального банка Турции сменилось четыре человека. В марте 2021 года ЦБ возглавил Шахап Кавджиоглу, однако Reuters сообщило, что президент Эрдоган разочарован медленным выполнением его требований по смягчению денежно-кредитной политики. Турецкий лидер настаивает, что понижение ключевой ставки замедляет инфляцию, хотя мировые центральные банки придерживаются другой точки зрения и повышают ставку, чтобы сдержать рост цен.

В середине октября после нападения курдов на турецких военных на границе с Сирией Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористов в Сирии. В результате атаки погибли два сотрудника турецкого спецназа.