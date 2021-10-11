Эрдоган пообещал самостоятельно добить террористов в Сирии

Турция собирается самостоятельно ликвидировать террористическую угрозу в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал предпринять такие шаги, потому что «чаша терпения переполнена» из-за вылазок боевиков. Об этом пишет Daily Sabah.

Глава государства заявил об этом после нападения курдов из числа сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в результате которого погибли двое турецких офицеров.

«Турция готова добить источник угрозы с севера Сирии, с помощью наших союзников на месте или собственными силами», — приводит издание его слова.

Вооруженные организации сирийских курдов признаны в Турции террористическими движениями. В конце сентября сообщалось, что Эрдоган на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным собирался попросить у Москвы поддержки в том числе в борьбе с курдскими формированиями.

