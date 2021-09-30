Путин с Эрдоганом подтвердили приверженность договоренностям по Сирии

Песков: Путин и Эрдоган подтвердили договоренности, достигнутые по ситуации в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили общую приверженность договоренностям по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На переговорах в Сочи 29 июня оба лидера договорились продолжить борьбу с терроризмом в Идлибе. Песков подчеркнул, что экстремисты в сирийской провинции «могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии».

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Кроме Сирии, Путин с Эрдоганом обсудили Афганистан и Ливию. Затрагивалась тема урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. «С российской стороны была подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссное решение по делимитации границы», — заявил Песков.

29 сентября сразу после завершения встречи Путина и Эрдогана ряд СМИ со слов источников среди сирийских военных сообщил об отступлении турецкой армии из Идлиба. Сообщалось, что солдаты и бронетехника вооруженных сил Турции покидают южные районы провинции, двигаясь на север.

На переговорах с Путиным Эрдоган заявил, что мир в Турции и безопасность на Ближнем Востоке зависят от российско-турецких отношений. Совместные шаги, которые принимают Москва и Анкара влияют на стабильность в регионе. Кроме того, турецкий лидер отметил важность сотрудничества в области повышения обороноспособности обеих стран.