Путину и Эрдогану предрекли «историческую сделку» на встрече в Сочи

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут заключить «историческую сделку» на личной встрече в Сочи. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

«Если лидерам не о чем заключать соглашение, то зачем такому политику как Эрдоган лично ехать в Сочи? Там уже явно что-то наметано. Мне кажется, речь идет о некой сделке. Сложно судить о ее масштабах, но я ожидаю чего-то достаточно крупного», — предрек эксперт. При этом Унал отметил, что жесткие высказывания в отношении статуса Крыма, сделанные Эрдоганом с трибуны Генассамблеи ООН, могут быть частью выстраивания переговорных позиций перед предстоящей встречей.

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Политолог не исключил, что будущее соглашение между Турцией и Россией может включать некий компромисс по Сирии, поскольку в Анкаре растет осознание ошибочности существующей политики на этом направлении. «Соглашение может быть нацелено на поддержание баланса на Ближнем востоке, в средиземноморском и черноморском регионах и на Кавказе», — отметил Унал.

Ранее Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщил, что на встрече в Сочи Эрдоган может попросить помощи у российского коллеги. В частности, турецкий лидер рассчитывает на поддержку Москвы в борьбе против сил самообороны сирийских курдов (YPG), признанных Анкарой террористической организацией.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 29 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал одну из тем встречи российского и турецкого президентов — они обсудят выполнение договоренностей о борьбе с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Министр подчеркнул, что обязательство выполняется медленно со стороны Турции.

В конце июля Унал говорил в интервью «Ленте.ру», что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Северного Кипра как независимого государства. По его словам, объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России. В Кремле, комментируя эту инициативу, заявили, что российские регионы, в том числе Крым, никогда не будут темой для сделок.