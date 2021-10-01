Путин и Эрдоган обсудили совместное строительство двух новых АЭС в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Речь шла о формировании фактически новой отрасли экономики. Действительно, тема строительства новых энергоблоков поднималась, фигурировали конкретные географические точки, где Турция планировала бы их создание», — подтвердил Песков.

Помимо сотрудничества в атомной энергетике, главы государств оценили поставки российского оружия в Турцию, обсудили производство в стране некоторых компонентов комплекса С-400, а также закупки российского газа и сотрудничество в космической сфере. Переговоры прошли в Сочи в конце сентября, Путин и Эрдоган обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе, Афганистане, Сирии, Ливии.

Российский «Росатом» уже строит в провинции Мерсин первую в республике атомную электростанцию «Аккую» мощностью в 4800 мегаватт. Планируется, что первый энергоблок будет запущен в 2022.