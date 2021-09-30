Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги переговорам с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Как отмечает РИА Новости, турецкий лидер высоко оценил состоявшуюся встречу. По его словам, переговоры вышли продуктивными.

Первая более чем за год

Встреча в Сочи стала для лидеров двух стран первой в формате «один на один» за полтора года. Переговоры прошли на фоне очередного обострения ситуации на севере Сирии и длились около трех часов. На встречу Эрдоган прибыл в сопровождении главы турецкой разведки Хакана Фидана. Также в делегацию турецкого лидера вошли глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.

В свою очередь, перед встречей Владимир Путин фактически вышел из двухнедельной самоизоляции. До этого практически все встречи российского лидера проходили в видеоформате.

Мир в Сирии

В ходе переговоров Эрдоган назвал российско-турецкие отношения главным гарантом мира в Сирии и безопасности на всем Ближнем Востоке. Он также отметил важность сотрудничества в области повышения обороноспособности обеих стран.

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После встречи двух лидеров в СМИ появилась информация, что турецкие военные покинули южную часть Идлиба и отступили на север. Также отмечалось, что на время визита Эрдогана в Россию авиация ВКС РФ устроила день тишины в Идлибе после почти двух недель бомбардировки позиций протурецких боевиков.

АЭС «Аккую»

Президент Турции также отметил, что строительство АЭС «Аккую» продолжается, а ее первый блок может быть открыт в следующем году.

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Он подчеркнул, что на площадке работают 13 тысяч человек, в том числе десять тысяч обучавшихся в России турецких граждан и три тысячи россиян. «Это также способствует укреплению отношений между нашими странами», — заявил Эрдоган.

Другие вопросы

Во время встречи главы двух государств также обсудили вопросы экономического сотрудничества Анкары и Москвы, а также обменялись мнениями о ситуации в Ливии, Афганистане и Закавказье. Во время переговоров Путин оценил влияние Турции на ситуацию в Нагорном Карабахе. По его мнению, активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией.

Турецкий лидер также поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью российских сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожаров, и отметил, что только «хороший друг появляется в темный день».