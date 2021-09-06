Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал книгу «Более справедливый мир возможен». Ее продажа началась в стране в понедельник, 6 сентября, сообщает агентство Anadolu.

В книге турецкий лидер акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.

По мнению Эрдогана, Совбез ООН нуждается в фундаментальных изменениях. Он подчеркнул, что цель Турции заключается в том, чтобы «установить систему, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот — прав тот, кто силен».

В книге президента говорится, что институты, которые несут ответственность за установление глобальной справедливости, работают по инерции. Отмечается, что решить современные проблемы посредством институтов, которые сформированы в соответствии с требованиями прошлого, невозможно. Также очевидно, что этими институтами создаются новые проблемы, утверждает Эрдоган. «Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», — говорится в книге политика.