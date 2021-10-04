Эрдоган напоказ сыграл в баскетбол после слухов о проблемах со здоровьем

Эрдоган опубликовал видео, на котором играет в баскетбол, на фоне слухов о своей болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попал на видео, на котором он играет в баскетбол в команде из нескольких человек. Кадры были опубликованы в Twitter-аккаунте политика на фоне слухов о наличии у него серьезных проблем со здоровьем.

РИА Новости отмечает, что политик играет со своими ровесниками, среди них можно заметить нескольких министров и высокопоставленных сотрудников администрации. В ролике представлены кадры, на которых сам Эрдоган делает несколько удачных бросков.

Политик фактически сыграл в баскетбол напоказ: кадры опубликовали спустя два дня после публикации колонки в издании Foreign Policy, автор которой утверждает, что турецкий президент страдает от серьезной болезни. Сам Эрдоган не упоминал ничего о своем предполагаемом недуге. В Foreign Policy отмечается, что на его наличие указывают несколько публичных появлений политика.