Байдену предрекли новую «головную боль» из-за России

Сделка по поставке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию станет серьезным испытанием для тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал аналитик издания Politico Пол Маклири.

По словам журналиста, предстоящая сделка на протяжении долгого времени вызывает беспокойство в Вашингтоне. Однако с приближением срока исполнения поставок С-400 новой «головной болью» для американской стороны станет решение о дальнейшем курсе в отношениях с Индией.

Специалист отметил, что основная проблема заключается в законе «О противодействии противникам Америки», который предполагает наложение ряда ограничений на страны, закупившие большие объемы вооружений у России. На сегодняшний день под санкции из-за приобретения С-400 у Москвы попали Турция и Китай. При этом Индия — один из ключевых союзников США. Маклири предрек, что решение Байдена в отношении Нью-Дели повлияет на ожидания других стран от Вашингтона в случае похожей ситуации в будущем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган объяснил, что Анкара приняла решение о приобретении российских ЗРК С-400 из-за отказа Вашингтона передать Анкаре системы ПВО Patriot. При этом он подчеркнул, что связи между Турцией и США по-прежнему носят принципиально важный характер, который нужно сохранить и укрепить.

В 2018-м Россия и Индия договорились о поставке пяти комплексов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. После этого американская сторона предупреждала Нью-Дели о возможных последствиях в случае реализации сделки и призывала не ставить под угрозу двусторонние отношения.