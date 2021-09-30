Эрдоган объяснил покупку у России комплексов ПВО С-400

Турция приняла решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 из-за отказа Вашингтона передать Анкаре системы ПВО Patriot. Об этом изданию The New York Times рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Материалы по теме «Маневры за спиной Москвы» США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией

«Мы сами покупаем свое вооружение», — заявил он. Турецкий лидер отметил, что и прошлая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, и генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердили право Анкары выбирать поставщиков оружия.

Комментируя похолодание в двусторонних отношениях, возникшее после той покупки, Эрдоган заявил, что «оно того стоило». При этом он подчеркнул, что связи между Турцией и США по-прежнему носят принципиально важный характер, который нужно сохранить и укрепить.

27 сентября Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России еще одну партию C-400. Политик указал, что Турция как суверенная страна единственная может принимать решения о закупке оружия у других государств. «В будущем никто не сможет вмешиваться в наши решения о том, какие системы защиты приобретать, у какой страны и на каком уровне», — заключил он.

Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.