Эрдоган объяснил покупку у России комплексов ПВО С-400

Турция приняла решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 из-за отказа Вашингтона передать Анкаре системы ПВО Patriot. Об этом изданию The New York Times рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы сами покупаем свое вооружение», — заявил он. Турецкий лидер отметил, что и прошлая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, и генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердили право Анкары выбирать поставщиков оружия.
Комментируя похолодание в двусторонних отношениях, возникшее после той покупки, Эрдоган заявил, что «оно того стоило». При этом он подчеркнул, что связи между Турцией и США по-прежнему носят принципиально важный характер, который нужно сохранить и укрепить.
27 сентября Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России еще одну партию C-400. Политик указал, что Турция как суверенная страна единственная может принимать решения о закупке оружия у других государств. «В будущем никто не сможет вмешиваться в наши решения о том, какие системы защиты приобретать, у какой страны и на каком уровне», — заключил он.
Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.