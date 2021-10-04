Турция предложила России построить еще две АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи предложил российскому лидеру Владимиру Путин подумать над строительством еще двух АЭС российского дизайна в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь подтвердил журналистам факт разговора о двух АЭС в Турции. Речь идет о двух давних проектах в Синопе и Игнеаде на берегу Черного моря, причем первый выглядит наиболее проработанным, считают собеседники газеты в отрасли. С 2008 года там велись подготовительные работы по строительству АЭС и центра ядерных технологий. На эти площадки ранее претендовали инвесторы из Японии и Франции, однако Анкара отказалась, поскольку за время переговоров стоимость увеличилась вдвое, до 44 миллиардов долларов.

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Проект АЭС в Игнеаде, расположенной в 10 км от Болгарии, тоже не продвигается. В 2014 году Турция подписала соглашение с китайскими и американскими инвесторами о начале эксклюзивных переговоров по строительству АЭС. Запуск станции был запланирован на 2023 год. О продвижении проекта не сообщалось.

Как сообщили изданию в «Росатоме», госкорпорация «всегда открыта к обсуждению возможностей, расширяющих наше сотрудничество с турецкими партнерами» и сможет использовать полезные наработки проекта АЭС «Аккую», которую строит с 2018 года на побережье Средиземного моря. Как заявлял Эрдоган, первый блок будет запущен уже в 2022 году.

В марте Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую». По словам турецкого лидера, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции и обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в 2010 году. Объект строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона.