Путин предложил построить в Казахстане АЭС российского дизайна

Россия готова построить в Казахстане атомную электростанцию (АЭС) российского дизайна, сказал президент страны Владимир Путин, передает «Интерфакс».
«Россия предлагает нашим партнерам, в том числе казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций», — заявил Путин на пленарном заседании форума регионов России и Казахстана в режиме видеосвязи. По его словам, АЭС мало влияет на загрязнение воздуха, потому что российские специалисты добиваются снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии.
Глава государства добавил, что предложение не ограничивается только возведением АЭС. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанных с использованием атомной энергетики, пояснил Путин.
Россия уже реализует проекты в сфере атомной энергетики. В марте Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую». По словам турецкого лидера, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции и обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.
Первый блок может быть открыт в следующем году. На площадке работают 13 тысяч человек, в том числе десять тысяч обучавшихся в России турецких граждан и три тысячи россиян.