Путин предложил построить в Казахстане АЭС российского дизайна

Россия готова построить в Казахстане атомную электростанцию (АЭС) российского дизайна, сказал президент страны Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Россия предлагает нашим партнерам, в том числе казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций», — заявил Путин на пленарном заседании форума регионов России и Казахстана в режиме видеосвязи. По его словам, АЭС мало влияет на загрязнение воздуха, потому что российские специалисты добиваются снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии.

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Глава государства добавил, что предложение не ограничивается только возведением АЭС. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанных с использованием атомной энергетики, пояснил Путин.

Россия уже реализует проекты в сфере атомной энергетики. В марте Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую». По словам турецкого лидера, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции и обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Первый блок может быть открыт в следующем году. На площадке работают 13 тысяч человек, в том числе десять тысяч обучавшихся в России турецких граждан и три тысячи россиян.