Президент Чехии исключил участие России и Китая в строительстве АЭС «Дукованы»

Президент Чехии Милош Земан исключил участие российских и китайских фирм в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Об этом сообщает РИА Новости.

Участие в строительстве теперь могут принимать только страны, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года. Москва и Пекин в это число не входят.

Заявки на участие в проекте подали пять иностранных компаний. Среди них российская госкопорация «Росатом», южнокорейская KHNP, французская EdF, китайская China General Nuclear Power и американская Westinghouse. Победителя определят в 2024 году. Строительство нового энергоблока запланировано на 2029 год, а завершится оно в 2036-м.

Отношения России и Чехии ухудшились после того, как Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Затем Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. В Кремле заявили, что обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

19 апреля вице-премьер Чехии и глава Минпромторга Карел Гавличек объявил о скором официальном исключении российской госкорпорации «Росатом» из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».