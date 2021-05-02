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В Чехии рассказали о «полуприкрытом» пути для «Росатома»

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Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова рассказала, что путь для российской госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» лишь «полуприкрыт» на нынешнем этапе подготовки. Ее слова передает РИА Новости.

«Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер», — заявила она. По ее мнению, в случае откладывания этого вопроса до парламентских выборов новое правительство «может уничтожить нынешнее политическое единение» насчет того, кого призывать к участию. «Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей», — заявила она.

Ранее стало известно, что «Росатом» исключат из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. Поводом для этого стало выяснение обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в районе деревни Врбетицы в 2014 году.

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