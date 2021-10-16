Меркель поспорила с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель поспорила с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по поводу недостатков коалиционного правительства, передает РИА Новости.

Во время последнего визита Меркель в Турцию в качестве канцлера Эрдоган признался, что в отношениях между странами был успешный период, однако работать с коалиционным правительством было всегда сложно. «В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать», — сказал турецкий лидер на совместной пресс-конференции.

В свою очередь Меркель указала, что коалиционное правительство подходит Германии и на президентскую систему страна переходить не собирается. В ответ Эрдоган напомнил ей, что она жаловалась на трудности в работе. «Это правда, однако такова жизнь», — согласилась канцлер.

На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процента голосов, а консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента. Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц хочет договориться о формировании коалиции до Рождества. На данный момент, до прихода к власти новой правящей коалиции, канцлерские полномочия остаются за Ангелой Меркель. По ее прогнозу, новое правительство страны будет проевропейским, «которое знает, что Европа значит для мира и свободы у нас».

