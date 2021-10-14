В Германии Меркель назвали ледяным канцлером и раскритиковали за бездействие

Немецкое правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель бездействует на фоне энергетического кризиса в Европе, фактически бросая на произвол судьбы жителей страны и местные предприятия в преддверии ожидающейся холодной зимы. С критикой властей Германии выступило издание Bild.

Как отмечает газета, в Германии впервые за 28 лет инфляция превысила четыре процента, а цены на топливо, газ и электричество в стране растут в геометрической прогрессии. Местные энергокомпании уже начали испытывать серьезные трудности из-за проблем на европейском газовом рынке. Так, базирующаяся в Бранденбурге компания Otima Energie из-за резкого роста цен на газ объявила о банкротстве и перестала поставлять потребителям электроэнергию и природный газ. В свою очередь крупнейший энергетический концерн Германии E.ON сообщил, что прекращает заключать договоры на поставки газа с конечными потребителями.

На этом фоне экономические союзы и защитники прав потребителей настаивают, что политики должны что-то предпринять. В частности, министр транспорта Андреас Шойер призвал снизить стоимость топлива, уменьшив налог на энергоносители. Однако «ледяной канцлер», как назвали Меркель в статье, не планирует принимать никаких экстренных мер для нормализации ситуации. Аналогичного мнения придерживаются и в Министерстве экономики ФРГ: там считают, что ситуация все еще не является критической, и не видят необходимости в каких-либо конкретных действиях.

При этом, считает Bild, именно действия Меркель, в частности ее поддержка строительства российского газопровода «Северный поток-2», несмотря на многочисленные протесты, привели к ухудшению энергетической ситуации, как в самой Германии, так и в других европейских странах. «Теперь трубопровод готов. И руководитель Кремля Владимир Путин делает именно то, о чем всегда предупреждали эксперты: он шантажирует Германию и Европу!» — пишет издание.

С начала года ископаемое топливо подорожало почти в четыре раза. 6 октября его стоимость впервые превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России увеличить экспорт газа в Европу для борьбы с кризисом. Вслед за этим цены на топливо упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом западные страны обвиняют в энергокризисе, который разразился в Европе и США, Россию. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва якобы намеренно спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».