Песков снова оценил слова Эрдогана о «кучке» стран Совбеза ООН

Выражения вроде «кучка стран» выглядят странно и некорректно в отношении постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз оценил слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о странах-победителях во Второй мировой войне, передает «Интерфакс».

«В русском языке "кучка стран" — это уничижительное понятие, которое, наверное, с точки зрения дипломатии вряд ли применимо к тем державам, которые взяли на себя весь груз и стольким пожертвовали для того, чтобы освободить мир от фашизма», — отметил официальный представитель Кремля, снова комментируя заявление президента Турции.

При этом Песков подчеркнул, что в данном случае очень важны нюансы, понять которые он сможет только после того, как ознакомится с высказыванием Эрдогана на турецком языке. Пока же, по словам пресс-секретаря, у него до этого «не дошли руки».

19 октября Песков уже пообещал прочитать текст заявления Эрдогана на турецком языке. Как отметил представитель Кремля, пока ему непонятно, насколько адекватно выполнен перевод слов турецкого лидера на русский язык.

Ранее Эрдоган заявил, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Он подчеркнул, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. По словам Эрдогана, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.