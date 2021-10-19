В Госдуме ответили на слова Эрдогана о судьбе человечества

Анкара хочет вернуть влияние и территории, которые были потеряны в прошлом веке. Так на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который раскритиковал Совет безопасности ООН за право решать судьбу человечества, ответила депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, пишет Ura.ru.

Она предположила, что турецкому лидеру не понравился раздел Европы, однако, по ее словам, это происходило всегда. «Конечно, Турция в какой-то период в Европе имела большее значение и потом, в связи с войнами опять же, еще до Второй мировой войны, Турция потеряла такое влияние», — уточнила Журова.

Кроме того, депутат посчитала странным заявление президента Турции о победителях во Второй мировой войне спустя 76 лет после ее окончания. «Я пытаюсь проанализировать его слова, и не очень понимаю, причем Турция итак достаточно влиятельная», —заключила парламентарий.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. По словам президента Турции, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир и радикально изменяются дипломатия, торговля и международные отношения.

