Эрдоган выступил против «горстки» победителей во Второй мировой войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте Анголы во время визита в эту страну выступил против «горстки» стран-победителей во Второй мировой войне, заявив, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Запись выступления опубликована на официальной странице Эрдогана в социальной сети Facebook.

Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. Реджеп Тайип Эрдоган о праве Совбеза ООН решать судьбы человечества

Статус-кво

Турецкий лидер назвал немыслимым положение вещей, при котором архитектура глобальной безопасности остается прежней в то время как меняется мир, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают радикальные преобразования.

Вместе с тем нежелание прислушиваться к требованиям перемен означает «настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны». Президент Турции указал на то, что «мир больше пяти», подразумевая пятерых постоянных членов Совбеза ООН.

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Книга Эрдогана

В начале октября Реджеп Тайип Эрдоган выпустил книгу под названием «Более справедливый мир возможен». В ней он акцентировал внимание на проблемах глобальной политики, в частности на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.

Среди прочего турецкий президент в своей работе выразил мнение о том, что Совет Безопасности ООН, куда входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, должен быть фундаментально реформирован. По мнению Эрдогана, решить современные проблемы посредством институтов, которые сформированы в соответствии с требованиями прошлого, невозможно. Кроме того, указал он, эти институты создаю новые проблемы.

Ответ Франции

В Министерстве иностранных дел Франции поддержали предложение Эрдогана о реформе Совбеза ООН.

В ведомстве напомнили, что Париж давно поддерживает идею о расширении Совета Безопасности и выступает за расширение обеих категорий членов — как постоянных, так и непостоянных.

Позиция России

Еще в 2016 году заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков говорил, что Россия не исключает варианта реформы в Совете Безопасности ООН, при которой увеличилось бы количество постоянных государств-членов. По его словам, в Москве убеждены — формула реформирования «должна пользоваться максимально широкой поддержкой государств-членов ООН».

При этом, добавил Сафронков, при любом результате реформы Россия принципиально выступает за «расширение представленности в СБ развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки». Также, по его словам, необходимо держать в уме разумный «потолок» максимальной численности Совбеза чуть больше 20, «разумный для сохранения эффективности его работы».