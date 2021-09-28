В МИД Франции ответили Эрдогану на заявление о реформе Совбеза ООН

МИД Франции на заявление Эрдогана о реформе Совбеза ООН: давно поддерживаем расширение

В МИД Франции ответили на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформе Совбеза ООН. Представитель французского ведомства заявил, что Париж давно поддерживает предложение о расширении Совбеза, передает РИА Новости.

Так в министерстве прокомментировали заявления турецкого лидера о необходимости включения в организацию больше пяти постоянных членов Совбеза ООН, чтобы организация могла отвечать современным вызовам. Сейчас правом вето обладают пять постоянных членов организации (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция).

«Франция давно поддерживает расширение Совета Безопасности. Она выступает за расширение обеих категорий членов — как постоянных, так и непостоянных», — сказал представитель ведомства, добавив, что Париж поддерживает членов G4 (Германия, Бразилия, Индия, Япония) в получении постоянного членства и увеличении присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.

Ранее представитель Госдепартамента США высокого ранга назвала основные темы обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, в который входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. Отмечается, что стояли вопросы Афганистана, Ирана, также затрагивалась борьба с пандемией коронавируса. Глава МИД Китая присутствовал в виртуальном формате, все остальные лично.