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Эрдоган понадеялся на скорое избавление Франции от «бремени Макрона»

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Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявления французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Reuters.

Так, турецкий лидер понадеялся на скорое избавление Франции от «бремени Макрона». «Макрон и Франция проходят через очень опасный период», — считает политик.

Помимо этого, Эрдоган отметил, что Франция «может передать Марсель армянам для создания второго армянского государства». Его цитирует агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

Отношения Франции и Турции накалены на протяжении последних месяцев. С одной стороны, напряжение возникло на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати. После того как уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров обезглавил преподавателя, Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама. Он также указал, что, по его мнению, ислам как религия переживает кризис во всем мире. В ответ власти Турции призвали мусульман по всему миру бойкотировать французские товары.

С другой стороны, отношения Парижа и Анкары накалены из-за конфликта в Нагорном Карабахе. 25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. МИД Турции заявил, что этот документ — проявление «нелепого и оторванного от фактов» понимания ситуации.

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