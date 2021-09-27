В Макрона запустили яйцом во время визита в Лион

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в город Лион, в него запустили предмет, похожий на яйцо. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло на международной выставке гостеприимства и общественного питания. Момент с попаданием предмета во французского лидера попал на видео. Местная радиостанция Scoop подтвердила, что это было яйцо, которое позже нашли раздавленным на полу.

Сообщается, что бросившего яйцо молодого человека задержала охрана президента. На кадрах с места событий видно, как сотрудники службы безопасности пытаются загородить своего подопечного от повторного нападения, когда яйцо уже отскочило от плеча Макрона.

17 сентября стало известно, что автора рекламного баннера, изображавшего Макрона в виде фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера принудили выплатить штраф в размере десяти тысяч евро. В суд на молодого человека подал лично президент Франции. Большой щит с Макроном в нацистской форме и с характерной прической и усиками появился 20 июля на въезде в город Тулон.

8 июня Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром. Французский лидер подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением и получил удар по лицу от мужчины, которому до этого пожал руку. Выяснилось, что француза зовут Дамьен Тарел. 10 июня его приговорили к четырем месяцам тюрьмы, а 11 сентября он вышел на свободу.