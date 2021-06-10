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Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме

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Фото: Reuters

Дамьена Тереля, давшего пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Адвокат подсудимого заявил, что тот раскаялся в своем поведении. «Я уверен, что больше он не повторит содеянное», — заявил юрист.

Ранее сообщалось, что обвинение потребовало приговорить Тереля к 18 месяцам тюремного заключения. Прокурор попросил ввести постоянный запрет мужчине на государственную службу, а также на хранение оружия.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, пожал руку одному из мужчин и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек. Позже стало известно, что у сообщника напавшего на Макрона провели обыск. В его доме нашли оружие и программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф», признана в России экстремистским материалом).

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