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Прокуратура запросила для задержанного за пощечину Макрону тюремное заключение

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Фото: Globallookpress.com

Прокуратура Франции потребовала приговорить Дамьена Тереля, задержанного за пощечину французскому президенту Эммануэлю Макрону, к 18 месяцам тюремного заключения. Трансляцию заседания ведет французское издание Libération.

Помимо заключения, прокурор Алекс Перран (Alex Perrin) запросил ввести постоянный запрет Терелю на государственную службу, а также запрет на хранение оружия. По мнению прокурора, приговор должен быть направлен на защиту института президентства.

«Это насильственный акт, совершенно недопустимый по отношению к институту, которым является президент республики, это было желание унизить его», — сказал Перран на заседании.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, пожал руку одному из мужчин и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

Позже стало известно, что у сообщника напавшего на Макрона Артура С. провели обыск. В его доме нашли оружие и программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф», признана в России экстремистским материалом).

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