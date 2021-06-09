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У задержанного за пощечину Макрону нашли оружие и «Майн кампф»

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Фото: Reuters

У человека, задержанного за пощечину французскому президенту Эммануэлю Макрону, провели обыск. Об этом пишет телеканал BFM.

Речь идет о втором подозреваемом по имени Артур С., которого задержали вместе с Дамьеном Тарелем. В доме Артура нашли оружие и программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф»). Подробности о том, какое именно оружие нашли, не сообщаются.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

Позже политик призвал не преувеличивать значение этого инцидента, который он считает «единичным фактом». По его словам, «это не должно отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства».

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