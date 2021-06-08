Пощечину Макрону назвали ударом по демократии

Нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона является ударом по демократии, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его словам, демократия — это дебаты и столкновение мнений, но никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.