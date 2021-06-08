Макрон вышел к народу и получил пощечину

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел к народу во французском департаменте Дром и получил пощечину. Видео инцидента публикует телеканал BFMTV в Twitter.

На кадрах видно, как французский лидер подходит к толпе местных жителей, находящихся за невысоким металлическим ограждением. Макрон берет одного из мужчин за руку и что-то говорит ему, а тот в ответ бьет президента по лицу. К ограждению тут же подбегает охрана, отводит главу государства в сторону и скручивает нападавшего.

По информации телеканала, после инцидента было задержано двое людей. Сообщается, что поездка в Дром была частью турне Макрона по стране.

Ранее французского президента раскритиковали за сложившуюся в стране ситуацию с безопасностью. В апреле несколько десятков отставных французских генералов и офицеров опубликовали письмо Макрону, в котором предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов». В письме говорится, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Их поддержали действующие военные. В середине мая аналогичное открытое письмо подписали более 90 отставных полицейских Франции.