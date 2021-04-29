Военных накажут за письмо с предупреждением о гражданской войне с тысячами жертв

Действующих военных, которые подписали письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону с предупреждением о риске начала гражданской войны с тысячами жертв, ожидает дисциплинарная проверка. Об этом заявил начальник главного штаба французских вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр, его слова приводит газета Le Parisien.

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По словам Лекуантра, свои подписи под документом оставили 18 действующих военных. Командование рассматривает вариант с более суровым наказанием для более старших по чину офицеров и менее суровое — для младших. Отставных генералов, подписавших письмо, накажут лишением воинского звания. «Каждый из этих генералов предстанет перед высшим военным советом. В конце этой процедуры президент республики подписывает указ о лишении воинского звания», — рассказал Лекуантр.

21 апреля несколько десятков отставных французских генералов и офицеров опубликовали письмо Макрону, в котором предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов». В письме говорится, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы. После жестокого убийства сотрудницы полиции тунисцем под письмом подписались тысячи военных, включая действующих.

Сторону военных заняла лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая предложила военным присоединиться к ее «борьбе за Францию». В правительстве французского президента письмо генералов осудили, сравнив его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванного решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость. Министр вооруженных сил Флоренс Парли указала, что отставные генералы больше не играют никакой роли в ВС Франции и представляют только свою точку зрения.