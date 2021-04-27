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Генералы предупредили о гражданской войне во Франции с тысячами жертв

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Фото: Reuters

Отставные французские генералы предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов». Письмо, подписанное 80 военными, было опубликовано еще на прошлой неделе, однако привлекло внимание общественности только сейчас, после убийства сотрудницы полиции, передает The Telegraph.

В письме говорится, что исламисты отхватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы. Их озабоченность разделила лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и предложила военным присоединиться к ее «борьбе за Францию».

В правительстве французского президента Эммануэля Макрона осудили письмо генералов, сравнив его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванного решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость. Министр вооруженных сил Флоренс Парли указала, что отставные генералы больше не играют никакой роли в ВС Франции и представляют только свою точку зрения. Парли также раскритиковала Ле Пен, обвинив политика в серьезном незнании устройства армии, «что весьма тревожно, учитывая, что она хочет стать главнокомандующим».

23 апреля 37-летний тунисец перерезал горло сотруднице полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем, от полученных травм женщина скончалась. По данным СМИ, во время нападения преступник кричал «Аллаху акбар!». Произошедшее признали терактом.

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