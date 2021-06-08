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Коржаков прокомментировал пощечину Макрону

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сам виноват в том, что получил пощечину во время общения с народом, заявил Александр Коржаков, начальник Службы безопасности главы государства при президентстве Бориса Ельцина. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По мнению Коржакова, охрана Макрона бы не могла одобрить ситуацию, когда политик оказывается в уязвимой позиции.

Он также привел в пример США, где президенты дают две клятвы: одну — народу, вторую — исполнять все указания службы охраны. «В данный момент француз решил "выпендриться", а я на 100 процентов уверен, что охрана была против», — добавил охранник Ельцина.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

Предыстория: Макрон вышел к народу и получил пощечину
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